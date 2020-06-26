Калининградская область открыла туристический сезон

В Калининградской области официально начался туристический сезон, пиететам «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова.

«Мы уже прошли первый и второй этапы снятия ограничений, отменены все справки по прибытию для туристов, — сказал Алиханов.

Отмечается, что регион отменил ограничения на въезд. Туристам также не надо предоставлять справки об отсутствии коронавируса.

В регионе коронавирусом заразились 2392, выздоровели 1370, погибли 37 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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