Калининградская область открыла туристический сезон
В Калининградской области официально начался туристический сезон, пиететам «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова.
«Мы уже прошли первый и второй этапы снятия ограничений, отменены все справки по прибытию для туристов, — сказал Алиханов.
Отмечается, что регион отменил ограничения на въезд. Туристам также не надо предоставлять справки об отсутствии коронавируса.
В регионе коронавирусом заразились 2392, выздоровели 1370, погибли 37 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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