Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в Техасе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Правоохранителем оказался Майкл Аскью, который с 2011 года женат на россиянке из Хабаровска. Как оказалось, на руке мужчины есть не только надпись «Россия», но и «Хабаровск».

Из информации на его странице в Facebook следует, что Майкл был механиком в армии США, учился в колледже и университете, а в мае 2012 года американец посетил малую родину своей супруги.

В течение 8 лет на заставке его профиля стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске. Некоторые записи на странице Майкла показывают, что он немного владеет русским языком. Так, в 2011 году он написал на стене: «Ya Tebya lublyu navsegda Malishka».

Ранее российские журналисты заметили на фотографии протестов в США полицейского, на руке которого была необычная татуировка со словом «Россия». Тогда появилась шутка про «русского агента среди американских полицейских».