В Молдавии за сутки коронавирус подтвердился у 323 человек, что увеличивает общее число заражений до 15 776, пишет минздрав страны.

«Сегодня были обработаны 1812 тестов, из которых 1346 — это первичные тесты. В результате выяснилось, что 323 результата оказались положительными», — сообщает минздрав.

Всего в Молдавии вылечились почти девять тысяч, скончались 15 пациентов.

Отмечается, что сейчас болеют 6496 человек, из которых 449 — в тяжелом состоянии, 29 — на аппарате искусственной вентиляции легких.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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