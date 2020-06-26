Женщина перечислила брачному аферисту из Африки больше миллиона рублей

В Тульской области женщина перечислила больше миллиона рублей аферисту из Африки, пообещавшему жениться на ней, пишет УМВД по области.

Сообщается, что мужчина познакомился в интернете с 46-летней россиянкой и завязал с ней романтические отношения. Мошенник представился иностранным военным, служащим в Афганистане.

Через два месяца мужчина предложил россиянке пожениться. Также он попросил помочь переправить ему накопленные деньги в Россию, для чего женщина должна была «финансово отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту».

«Потерпевшая взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму 1 миллион 170 тысяч рублей», — заявили в МВД.

После этого «жених» перестал выходить на связь. Жительница Тулы обратилась в полицию.

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