Женщина перечислила брачному аферисту из Африки больше миллиона рублей
В Тульской области женщина перечислила больше миллиона рублей аферисту из Африки, пообещавшему жениться на ней, пишет УМВД по области.
Сообщается, что мужчина познакомился в интернете с 46-летней россиянкой и завязал с ней романтические отношения. Мошенник представился иностранным военным, служащим в Афганистане.
Через два месяца мужчина предложил россиянке пожениться. Также он попросил помочь переправить ему накопленные деньги в Россию, для чего женщина должна была «финансово отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту».
«Потерпевшая взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму 1 миллион 170 тысяч рублей», — заявили в МВД.
После этого «жених» перестал выходить на связь. Жительница Тулы обратилась в полицию.
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