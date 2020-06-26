В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.

Женщина призналась в содеянном на допросе.

«Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, а потом нанесла один удар в область головы острой частью пластиковой кисточки и несколько ударов гантелью», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила замурованное в бетоне тело 12-летнего мальчика. Труп находился под полом в доме его старшего брата. Как выяснили следователи, мать убила ребенка гантелью во время ссоры и скрыла следы. Позже она с мужем обратилась в полицию и заявила о пропаже ребенка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Брат замурованного в бетон ребенка знал о его убийстве

— Метила в губернаторы: что известно о матери-убийце из Астрахани

— Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания