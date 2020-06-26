В Минпросвещения объявили об открытии детских лагерей отдыха
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В Минпросвещения рассказали об открытии детских лагерей для отдыха. Об этом сообщает ТАСС.
Так, открытие организаций отдыха и досуга для детей планируется до 6 июля.
Как уточнили в ведомстве, детские лагеря отдыха возобновят работу в 19 регионах.
В Минпросвещения добавили, что в этот период будет открыто свыше 33 тысяч организаций.
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