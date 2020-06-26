В Сочи спасатели вытащили из моря тонущий воздушный шар с пилотом

В Сочи спасатели эвакуировали на берег пилота воздушного шара, совершившего вынужденную посадку в море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Утром 26 июня пилот воздушного шара позвонил спасателям и заявил, что терпит бедствие в трех километрах от берега в акватории Черного моря напротив поселка Головинка. По словам пострадавшего, горючее заканчивалось, а сильный ветер уносил воздушный шар а направлении поселка Лазаревское.

«Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО вышли на катере навстречу теряющему высоту аэростату, обнаружили приводнившийся летательный аппарат и подняли на борт пилота 1985 года рождения, жителя Адлера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь мужчине не потребовалась.