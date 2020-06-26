Польша направила Украине гумпомощь для борьбы с коронавирусом

Польша направила Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

В ведомстве уточнили, что украинская сторона получила 30 грузовиков, в которых содержались предметы индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие средства.

Украинский минздрав уточнил, что передача гумпомощи осуществлялась при участии членов Фонда международной солидарности и Еврокомиссии, а также польского посла Бартоша Цихо.

Замглавы минздрава Игорь Иващенко добавил, что отправленный груз стал крупнейшей гуманитарной помощью, оказанной Украине в период пандемии коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что помимо общего распределения груза планируется и адресная доставка в Славянск.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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