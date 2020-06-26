Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК

Эксклюзив
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра... Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра...
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра...
Илья Питалев/РИА Новости

Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.

«Я выясню, в чем дело», — ответила Памфилова на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что пенсионерка выиграла квартиру в Омске после того, как приняла участие в лотерее на голосовании. Позднее выяснилось, что она работает председателем УИК №1352.

После этого женщина столкнулась с критикой со стороны пользователей соцсетей, которые посчитали итоги лотереи сомнительными.

При этом в России не действует запрет на участие в лотерее для членов избирательных комиссий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Песков заявил о «зашкаливающем» числе фейков о ситуации с голосованием по поправкам