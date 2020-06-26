Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК

Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.

«Я выясню, в чем дело», — ответила Памфилова на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что пенсионерка выиграла квартиру в Омске после того, как приняла участие в лотерее на голосовании. Позднее выяснилось, что она работает председателем УИК №1352.

После этого женщина столкнулась с критикой со стороны пользователей соцсетей, которые посчитали итоги лотереи сомнительными.

При этом в России не действует запрет на участие в лотерее для членов избирательных комиссий.

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