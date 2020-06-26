Тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье
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В приморье сошли с рельсов тепловоз и два вагона грузового поезда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу (ДВЖД).
Инцидент произошел 26 июня 2020 года в 11.07 мск на 6 километре однопутного неэлектрифицированного участка перегона Смоляниново – Дуна.
«Произошел сход тепловоза и двух вагонов грузового поезда. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, также отсутствует угроза экологии.
Причины происшествия устанавливаются.
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