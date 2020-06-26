Песков заявил о «зашкаливающем» числе фейков о ситуации с голосованием по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о фейках вокруг ситуации с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Он отметил, что разбирательство в фактах о возможных нарушениях в ходе голосования является задачей Центризбиркома.
Представитель Кремля добавил, что главным на голосовании остается его «чистота» и «полная легитимность».
Песков подчеркнул, что при этом количество фейков «просто зашкаливает», а также призвал не воспринимать «обезличенную информацию».
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