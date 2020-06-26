В России за сутки от COVID-19 излечились почти 9 тысяч человек

В России от нового типа коронавируса COVID-19 излечились 8 988 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число выписанных из больниц за время пандемии составило 384 152 гражданина.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 176 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 8 781 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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