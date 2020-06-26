Свыше 30 тысяч человек проверят на COVID-19 перед ЕГЭ в Москве

Перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве его участники пройдут тестирование на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что в исследовании примут участие все, от учителей до охранников.

По ее словам, сбор анализов для проверки на коронавирусную инфекцию будет вестись у свыше 30 тысяч человек.

Ожидается, что тестирование будет проведено в период с 25 по 30 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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