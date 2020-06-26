В Москве заявили, что иммунитет к COVID-19 есть у 20% жителей города

Заместитель мэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что иммунитет к новому типу коронавируса COVID-19 выработался у 20% москвичей. Эти данные были сделаны после проведения исследования среди свыше 90 тысяч горожан.

Заммэра уточнила, что исследование проводилось в период 5 июня по 18 июня.

Ракова добавила, что за прошлый месяц иммунитет к коронавирсной инфекции выработался у 7% москвичей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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