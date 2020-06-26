Диетолог назвала допустимое количество черешни в день

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, в каком количестве стоит употреблять черешню. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Так, общая ежедневная порция овощей, фруктов, зелени и ягод, включая черешню, должна составлять от 400 до 800 граммов. Именно такое количество называет ВОЗ для здоровых людей.

Детей стоит начинать кормить черешней по несколько ягод в день. Это поможет избежать аллергических высыпаний и вздутия. Лучше всего давать ее как десерт после основных блюд, содержащих белок.

Аккуратно употреблять черешню стоит худеющим или имеющим сахарный диабет людям, поскольку она является продуктов с высоким содержанием углеводов. В таком случае к черешне лучше добавлять белок и клетчатку.

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