Шесть человек пропали без вести при крушении судна в Китае

На юге Китая в провинции Юньнань шестеро человек пропали без вести, один погиб при крушении судна на реке Ланьцанцзян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Происшествие произошло в четверг, 25 июня.

Предварительная проверка показала, что на борту находились 24 человека. На данный момент спасены 17 человек. В поисковой операции задействованы около 400 спасателей.

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