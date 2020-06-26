Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 23 тысячи гектаров

За минувшие сутки площадь лесных пожаров, которые тушатся в России, увеличилась почти на 23 тысячи гектаров, достигнув 93 тыс. Об этом сообщает ТАСС «Авиалесоохрана».

Ведомство отмечает, в настоящее время осуществляются «работы по тушению 27 пожаров на землях лесного фонда на площади 46 173 га в Камчатском крае, девяти пожаров на площади 24 541 га в Чукотском автономном округе» а также «74 пожаров на площади 18 396 га в Красноярском крае».

Как рассказали в «Авиалесоохране», возгорания также выявлены в Магаданской, Иркутской, Мурманской областях, в Карелии и прочих регионах страны.

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