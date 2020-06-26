Сахалинец украл почти 9 млн рублей и потратил их на ставки

На Сахалине завершено расследование в отношении 24-летнего работника одного из салонов сотовой связи Южно-Сахалинска. Молодой человек обвиняется в краже 8 млн 750 тысяч рублей, передает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным следствия, в ноябре 2018 года мужчина был принят в салон на должность специалиста по продажам и обслуживанию. Помимо работы с клиентами он занимался проведением финансовых операций.

Как сообщается, у обвиняемого был свободный доступ к расчетному счету предприятия. Фигурант дела, спользуя специализированную компьютерную программу в течении восьми дней переводил выручку на собственную банковскую карту. В итоге злоумышленник потратил деньги на букмекерские ставки. Сумма ущерба составила около 9 млн.