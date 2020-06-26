Синоптики предупредили о грядущем похолодании в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в некоторых российских регионы наступит похолодание, передает РИА «Новости».

По его словам, в центральной части России в понедельник, 29 июня, температура заметно опустится. Метеоролог уточнил, что днем будет наблюдаться +19℃...+22℃, а ночью — +10℃...+12℃. При этом 30 июня температура еще понизится, сообщил синоптик.

«Во вторник ожидаем чуть более заметные дожди. Понижение температуры и похолодание охватит также Северо-Западный федеральный округ, по-прежнему холодно будет в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири», — заключил Вильфанд.

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