Зеленский оказался поражен масштабом наводнения на западе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский эфире телеканала «1+1» сказал, что поражен масштабом наводнения на западе страны.

Такое заявление он сделал в ходе своего рабочего визита в Ивано-Франковскую область, которая пострадала от разгула стихии.

«Действительно поражают масштаб этой трагедии и то, что мы видели с высоты вертолёта и тут видим, общаясь с людьми. Видим, что затоплен регион, разрушено более 8 тыс. зданий, затоплено около 10 тыс. га сельскохозяйственных земель. Разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов», — рассказал Зеленский.

По его словам, для полной ликвидации последствий наводнений понадобится определенное время.

Глава государства отметил, что полностью нормальная жизнь будет восстановлена в регионе в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков на Украине погибли три человека.

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