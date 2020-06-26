В московских аэропортах отменено 20 рейсов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В аэропортах столицы отменено 20 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Так, по состоянию на 00.45 мск, в Домодедово отменено девять рейсов.
При этом во Внуково отменили 11 рейсов.
Сведения о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Шереметьево отсутствуют.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.