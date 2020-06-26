Во Франции водитель пытался перевезти более 70 кг марихуаны в катафалке

На востоке Франции был задержан фальшивый катафалк, который перевозил в гробах свыше 70 кг марихуаны. Об этом пишет местная газета Est Republicain.

По данным издания, задержание провели сотрудники таможни в департаменте Ду. Их внимание привлекло транспортное средство, находящееся на стоянке рядом с городом Безансон. Водитель машины вел себя нервозно.

Отмечается, что таможенники провели осмотр катафалка, в ходе которого нашли 71 кг марихуаны, разложенную по пакетам. Данный груз на черном рынке оценивался в сумму около 700 тыс. евро.

Как сообщает агентство AFP, катафалк ехал из Испании. Его водитель, который является гражданином Румынии, был задержан. Ему предстоит суд.