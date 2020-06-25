В Подмосковье утонули трое детей
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В Солнечногорском районе Московской области утонули три ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что двоим детям было четыре и пять лет. Возраст третьего ребенка не уточнялся. Добавляется, что все погибшие находились без присмотра взрослых.
После Солнечногорский портал Soln.me сообщил, что третьим утонувшим оказался ученик седьмого класса, который купался в озере вместе с одноклассниками. Подростка вытащили из воды, но не смогли спасти.
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