В Подмосковье утонули трое детей

В Солнечногорском районе Московской области утонули три ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что двоим детям было четыре и пять лет. Возраст третьего ребенка не уточнялся. Добавляется, что все погибшие находились без присмотра взрослых.

После Солнечногорский портал Soln.me сообщил, что третьим утонувшим оказался ученик седьмого класса, который купался в озере вместе с одноклассниками. Подростка вытащили из воды, но не смогли спасти.

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