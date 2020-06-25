ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе

В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Его выступление опубликовано на YouTube.

Клюге отметил, что в 30 европейских странах динамика была отрицательной, в 11 из них может возобновиться эпидемия.

«В некоторых странах Европы этот риск уже стал реальностью», — добавил директор.

Он также подчеркнул, что Польша, Германия, Испания и Израиль быстро отреагировали на рост числа случаев.

В Европе коронавирусом заразились больше 2,6 миллиона, скончались 195 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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