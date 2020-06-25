Опыт онлайн-обучения в школах будут использовать при вспышках простуды
Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что опыт дистанционного обучения, полученный школами во время пандемии коронавируса, может быть использован при вспышках простуды, передает ТАСС.
Музаев напомнил, что ежегодно осенью и весной распространяются простудные заболевания, которые заставляют многих учеников пропускать уроки.
«Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки — иногда по половина класса дома сидят — проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба», — подчеркнул глава ведомства.
По его словам, эти изменения могут занять несколько лет, однако необходимо добиться того, чтобы болеющие дети могли из дома подключиться к уроку и даже в нем поучаствовать.
Мазуев также напомнил, что в этом году в пунктах проведения ЕГЭ будут обеспечены все необходимые меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса.
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