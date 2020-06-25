Россия смягчила ограничения на въезд иностранным специалистам

Правительство России смягчило ограничения на въезд для иностранных специалистов. Об этом говорится в сообщении кабмина.

«Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка», — сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что федеральные органы исполнительной власти должны направит перечень в ФСБ и МВД. Обязательным остается указание пункта пропуска границу и даты прибытия.

31 декабря 2019 года китайские8власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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