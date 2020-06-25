Россия смягчила ограничения на въезд иностранным специалистам
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Правительство России смягчило ограничения на въезд для иностранных специалистов. Об этом говорится в сообщении кабмина.
«Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка», — сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что федеральные органы исполнительной власти должны направит перечень в ФСБ и МВД. Обязательным остается указание пункта пропуска границу и даты прибытия.
31 декабря 2019 года китайские8власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: