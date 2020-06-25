Пивоваров покидает должность главного редактора RTVI

Журналист Алексей Пивоваров покидает должность главного редактора международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом сообщается на сайте RTVI.

«Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров с 25 июня уходит со своей должности, чтобы развивать собственные проекты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что позиция главного редактора упраздняется, профильные топ-менеджеры возглавят ключевые направления канала.

По словам Пивоварова, личные проекты требуют большого количества времени и сил, что мешает исполнению обязанностей главного редактора. Журналист возглавил RTVI в 2016 году и перезапустил канал, увеличив аудиторию почти в два раза.

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