Пивоваров покидает должность главного редактора RTVI
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Журналист Алексей Пивоваров покидает должность главного редактора международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом сообщается на сайте RTVI.
«Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров с 25 июня уходит со своей должности, чтобы развивать собственные проекты», — говорится в заявлении.
Отмечается, что позиция главного редактора упраздняется, профильные топ-менеджеры возглавят ключевые направления канала.
По словам Пивоварова, личные проекты требуют большого количества времени и сил, что мешает исполнению обязанностей главного редактора. Журналист возглавил RTVI в 2016 году и перезапустил канал, увеличив аудиторию почти в два раза.
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