Обыск в квартире погибшего при задержании Росгвардией признали незаконным

В Екатеринбурге Кировский районный суд признал незаконным обыск в квартире Владимира Таушанкова, который погиб после того, как оказал сопротивление Росгвардии при задержании, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката погибшего Алексея Бушмакова.

«Следователь МВД нарушила ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Основания и порядок производства обыска»), поскольку правовых оснований для полицейского обыска в квартире не имелось», — сказал Бушмаков.

Ночью 1 июня сотрудники Росгвардии выстрелили в мужчину, укравшего несколько рулонов обоев из торгового центра. Подозреваемый скончался на месте от полученных ранений. Как позже заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, мужчина угрожал правоохранителям. Также в квартире у погибшего была найдена сумка с арбалетом и ножами.

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