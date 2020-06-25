Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков в Шри-Ланке

Суд в Шри-Ланке взял под стражу двух россиян по делу российского ученого Александра Игнатенко, которого местные власти обвинили в незаконном сборе жуков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Он рассказал, что в СИЗО заключены двое друзей Игнатенко: Рябов Артем и Калифян Николай.

Мельников отметил, в ходе всех заседаний суда россиянам не был предоставлен переводчик, что является нарушением основных прав человека на защиту. Кроме того, Рябов и Калифян содержатся в камере, где находятся еще около 90 человек, значительная часть которых обвиняется в насильственных преступлениях: терактах, убийствах и наркоторговле.

Сам Игнатенко был экстренно госпитализирован, так как из-за тюремного питания у него открылась язва, добавил правозащитник.

Игнатенко - ученый из России, который был задержан с двумя друзьями в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем убийства жуков и других насекомых. Обвиняемые утверждают, что собирали только мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали, причем делали это вне заповедника, согласно местным законам. Игнатенко грозит до 40 лет тюремного заключения.

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