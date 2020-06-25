В Москве в четверг ожидается до +28℃

В Москве в четверг, 25 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха поднимется до +26...28℃. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +13...15℃, ветер будет слабым.

Атмосферное давление в течение дня составит 755 мм ртутного столба.

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