В Росавиации рассказали о плане по возобновлению международного авиасообщения

Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал о плане по возобновлению международного авиасообщения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующий план был предложен правительству и Роспотребнадзору.

Он отметил, что начинать возобновление полетов за рубеж следует начинать со стран СНГ. Кроме того, глава Росавиации добавил, что полеты в другие государства стоит возобновлять в индивидуальном порядке, опираясь на эпидемиологические показатели.

При этом план также был направлен вице-премьеру России Татьяне Голиковой, в аппарате которой СМИ заявили об отсутствии на данный момент конкретного решения по возобновлению авиасообщения.

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