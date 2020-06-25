Украинский депутат предложила стерилизовать безработных

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Третьякова высказала предложение о стерилизации тех граждан страны, которые числятся как безработные. Об этом сообщает «Страна.ua».

По ее словам, у неработающих граждан рождаются «дети низкого качества». Она также отметила, то безработные могут заводить детей для получения материальной помощи.

«Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства», — подчеркнула Третьякова.

Федерация профсоюзов Украины выразила возмущение данным заявлением депутата, а также потребовала ее отставки. Видеоролик с высказываниями Третьяковой был опубликован в мае 2020 года.