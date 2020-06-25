СМИ раскрыли личности матерей найденных в квартире в Москве пятерых младенцев

Стали известны личности матерей новорожденных, которые были найдены в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Так, среди «суррогатных матерей» были три гражданки КНР, гражданка Казахстана, а также одна россиянка.

Ранее в Останкинском районе столицы в квартире были найдены пять младенцев. По данным ряда СМИ, дети должны были быть направлены в Китай. Предположительно дети были рождены суррогатными матерями. Возраст младенцев составлял шести дней до полугода.

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