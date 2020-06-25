ТЦ, зоопарки и магазины Подмосковья возобновляют работу

В Подмосковье начинают возобновлять работу торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Так, согласно решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с четверга, 25 июня, данные заведения могут открыться для посетителей.

Кроме того, с четверга в регионе возобновят работу выставочные залы, музеи и оказывающие персональные услуги организации.

При этом спортивные площадки смогут заработать с 1 июля. Для фитнес-залов будет действовать ограничение в виде не более 25% загрузки, а тренировки и мероприятия можно проводить численностью не превышающей 50 человек.