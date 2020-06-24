Протестующие снесли статую противника рабства в Висконсине

Протестующие в штате Висконсин, выбросили в озеро статую полковника Ганса Кристиана Хэга, выступавшего против рабства. Об этом сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

Митингующие вышли на улицы после ареста чернокожего протестующего, однако мирные протесты переросли в беспорядки. По данным издания, участники демонстрации избили сенатора, который фотографировал происходящее, а также снесли две статуи.

В частности, протестующие лишили головы и выбросили в озеро памятник полковнику Гансу Кристиану Хэгу, который сражался против Конфедеративных штатов во время гражданской войны и выступал за отмену рабства.

В настоящее время в западных странах протестующие за права чернокожих сносят памятники историческим деятелям, чьи взгляды на мир сегодня можно охарактеризовать как расистские.

Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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