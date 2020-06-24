Пациентов эвакуируют из затопленной больницы на Украине
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Районная больница украинского города Галич затоплена в результате сильных дождей, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
В настоящее время проводится эвакуация, которая осложняется тем, что на лечении в больнице находятся пациенты с новой коронавирусной инфекцией, отметил премьер. Он оценил ситуацию как «критическую».
Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков на Украине погибли три человека, еще 389 человек эвакуированы.
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