Пациентов эвакуируют из затопленной больницы на Украине

Районная больница украинского города Галич затоплена в результате сильных дождей, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В настоящее время проводится эвакуация, которая осложняется тем, что на лечении в больнице находятся пациенты с новой коронавирусной инфекцией, отметил премьер. Он оценил ситуацию как «критическую».

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков на Украине погибли три человека, еще 389 человек эвакуированы.

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