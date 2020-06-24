Американец дважды выиграл в лотерею $4 млн

Житель штата Мичиган Марк Кларк дважды за три года выиграл в лотерею $4 млн, передает агентство UPI.

По словам американца, при стирании защитных полей он использовал «волшебную монету», которую ему подарил умерший отец. «Возможно, эта счастливая монетка помогла мне победить», — считает Кларк.

Мужчина признался, что был в шоке, что смог дважды выиграть в лотерею по $4 млн. «Никогда не думаешь, что однажды выиграешь миллионы [долларов], и уж точно никогда не думаешь, что это случится дважды», — добавил он.

Кларк планирует потратить деньги на отдых и время с сыном и семьей.

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