В России выявлено 7 176 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 7 176 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За день скончались 154 пациента с коронавирусом, 12 393 человека полностью выздоровели, указано в сообщении штаба.

Общее число случаев COVID-19 в России составляет 606 881, из них 8 513 — с летальным исходом. Выздоровели 368 822 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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