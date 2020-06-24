Спасатели в России за сутки потушили 72 лесных пожара

Лесопожарные службы в России за минувшие сутки ликвидировали 72 лесных пожара на площади более 1,4 тыс. га, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

К полуночи 24 июня в стране действовало 129 лесных пожаров на площади 35 810 га, которые активно тушили, рассказали в пресс-службе.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском АО, где действовало четыре пожара на площади более 21,6 тыс. га.

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