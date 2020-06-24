Пять человек погибли и 30 пострадали из-за землетрясения в Мексике

В результате сильного землетрясения в Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака, где располагался эпицентр землетрясения.

По данным властей, землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, серьезные разрушения зарегистрированы в двух из них.

Так, подземные толчки серьезно повредили пять больниц на юге страны, еще два столичных медцентра сообщили об образовавшихся трещинах. Также сообщается, что сильно пострадали церковь в Икскотеле, характер повреждений которой говорит о скором обрушении купола, а также дворец правительства в Санта-Лусиа-дель-Камино и муниципальный рынок.

Из-за оползней полностью закрыты два участка федеральной трассы 190.

23 июня на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4. Мексиканские сейсмологи также зарегистрировали более 440 повторных подземных толчков. Национальный центр предупреждения о цунами США объявил тревогу для западного побережья Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

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