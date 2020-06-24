Число жертв землетрясения в Мексике возросло до двух

Число погибших при землетрясении в Мексике возросло до двух человек, сообщил на своей странице в Twitter губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат, где находился эпицентр землетрясения магнитудой 7,5.

«Мы продолжаем оценивать повреждения в больницах региона, в особенности в Уатулько, где находился эпицентр», — добавил Мурат.

23 июня на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. После этого национальный центр предупреждения о цунами США объявил тревогу для западного побережья Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

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