Число жертв землетрясения в Мексике возросло до двух
Число погибших при землетрясении в Мексике возросло до двух человек, сообщил на своей странице в Twitter губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат, где находился эпицентр землетрясения магнитудой 7,5.
«Мы продолжаем оценивать повреждения в больницах региона, в особенности в Уатулько, где находился эпицентр», — добавил Мурат.
23 июня на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. После этого национальный центр предупреждения о цунами США объявил тревогу для западного побережья Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,4
— В США сообщили об угрозе цунами для ряда стран после землетрясения в Мексике
— На нефтеперерабатывающем заводе Pemex в Мексике произошел пожар из-за землетрясения