Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Как сообщает оперштаб, у данных пациентов был подтверждена пневмония. Кроме того, ими был получен положительный результат тестов на коронавирус нового типа.
За все время от осложнений, вызванных COVID-19, в столице умерли 3657 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Москва остается абсолютным лидером по количеству тестов на COVID-19 среди мегаполисов мира
— В Москве от коронавируса вылечились еще 2578 пациентов