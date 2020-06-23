Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Как сообщает оперштаб, у данных пациентов был подтверждена пневмония. Кроме того, ими был получен положительный результат тестов на коронавирус нового типа.

За все время от осложнений, вызванных COVID-19, в столице умерли 3657 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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