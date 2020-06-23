Источник сообщил о перестрелке на севере Москвы
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На севере Москвы произошла перестрелка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник уточнил, что стрельба велась в районе Алтуфьевского шоссе.
Он добавил, что в результате перестрелки может быть один пострадавший.
Правоохранители проверяют информацию об инциденте.
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