Источник сообщил о перестрелке на севере Москвы

На севере Москвы произошла перестрелка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник уточнил, что стрельба велась в районе Алтуфьевского шоссе.

Он добавил, что в результате перестрелки может быть один пострадавший.

Правоохранители проверяют информацию об инциденте.

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