Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным СМИ, соответствующий документ готовится в преддверии открытия части границ с 1 июля в Брюсселе.

Решение об исключении жителей Бразилии, России и США из данного списка объясняется неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в странах.

Среди государств, граждане которых смогут приехать в Европу, находятся Уганда, Китай, Куба и Вьетнам. Окончательное решение по данному проекту будет принято на текущей неделе.

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