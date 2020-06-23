Неизвестные обстреляли трамвай в Екатеринбурге

Неизвестные в Екатеринбурге совершили обстрел трамвая, в результате чего пострадала пассажирка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Как рассказали в управлении, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №11. В настоящее время по факту повреждения стекла трамвая полицейские осуществляют проверку, в ходе которой определяется характер повреждения.

«У одной из пассажирок медики зафиксировали ссадину шеи, госпитализация ей не понадобилась», — рассказали в пресс-службе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

— Два троллейбуса обстреляли в Петрозаводске