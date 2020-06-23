Зеленский назвал украинских дальнобойщиков-нарушителей «засранцами»

Президент Украины Владимир Зеленский считает дальнобойщиков, которые ездят на перегруженных фурах, «засранцами». Глава государства подключился к группе дальнобойщиков в Viber, где они делились способами передвижения с превышающим норму грузом, оставаясь при этом незамеченными для правоохранителей. Видеообращение Зеленского транслировал телеканал «112 Украина».

Как рассказал украинский лидер, дальнобойщики и водители, которые находятся за рулем перегруженных машин, «друг другу говорят: «По Коблево едем, там свободно, там только полицейские», «На Умань не едем, там уже все серьёзно».

Глава государства отметил, что они его «развеселили».

«Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте. Хорошо?» — заявил Зеленский.

По его словам, все чаты таких нарушающих правила водителей найдут, после чего «будет больно».