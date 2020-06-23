При землетрясении в Мексике погиб человек

В Мексике в результате произошедшего крупного землетрясения погиб человек. Об этом сообщает телеканал Canal 6.

С соответствующим заявлением выступил губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат.

По его словам, человек погиб при обрушении фасада больницы в Уатулько. Кроме того, еще один гражданин получил травмы.

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