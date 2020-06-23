Ночные клубы Испании могут остаться закрытыми до 2021 года
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Испанские власти могут оставить ночные клубы закрытыми вплоть до 2021 года. Об этом сообщает The Sun.
Такие меры могут коснуться ночных заведений Мальорки, Менорки и Ибицы.
Данные острова были открыты для посещения туристов с 21 июня. При этом ночные клубы будут закрыты. По данным СМИ, власти могут принять решение о возобновлении работы клубов раньше только при условии появления вакцины против коронавирусной инфекции.
Чиновники отмечают, что такое решение мотивировано сложностью контроля над толпой, а также из-за большого риска для здоровья посетителей.