Ночные клубы Испании могут остаться закрытыми до 2021 года

Испанские власти могут оставить ночные клубы закрытыми вплоть до 2021 года. Об этом сообщает The Sun.

Такие меры могут коснуться ночных заведений Мальорки, Менорки и Ибицы.

Данные острова были открыты для посещения туристов с 21 июня. При этом ночные клубы будут закрыты. По данным СМИ, власти могут принять решение о возобновлении работы клубов раньше только при условии появления вакцины против коронавирусной инфекции.

Чиновники отмечают, что такое решение мотивировано сложностью контроля над толпой, а также из-за большого риска для здоровья посетителей.