МВД: найденные в квартире в Москве 5 младенцев могли быть от суррогатных матерей
Пятеро младенцев, которые были обнаружены в квартире на северо-востоке Москвы, были рождены, предположительно, суррогатными матерями, передает пресс-служба столичного главка МВД.
Как сообщается, в полицию позвонили из медицинского учреждения и рассказали, что в одной из квартир в городе проживают женщины, предположительно, оказывающие услуги по суррогатному материнству. После этого на место прибыли полицейские совместно с медработниками.
«В квартире находились две женщины и пять грудных детей», — указано в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия находятся следователи. Полиция уже инициировала проверку.
Ранее СМИ сообщали, что в квартире на северо-востоке столицы нашли пять новорожденных детей без взрослых.
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