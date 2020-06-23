МВД: найденные в квартире в Москве 5 младенцев могли быть от суррогатных матерей

Пятеро младенцев, которые были обнаружены в квартире на северо-востоке Москвы, были рождены, предположительно, суррогатными матерями, передает пресс-служба столичного главка МВД.

Как сообщается, в полицию позвонили из медицинского учреждения и рассказали, что в одной из квартир в городе проживают женщины, предположительно, оказывающие услуги по суррогатному материнству. После этого на место прибыли полицейские совместно с медработниками.

«В квартире находились две женщины и пять грудных детей», — указано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия находятся следователи. Полиция уже инициировала проверку.

Ранее СМИ сообщали, что в квартире на северо-востоке столицы нашли пять новорожденных детей без взрослых.

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