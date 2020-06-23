СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения пятерых младенцев в московской квартире в Останкинском районе. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова уточнила, что новорожденные в возрасте от 6 дней до 6 месяцев были найдены в квартире на северо-западе столицы.

Вместе с детьми, по ее словам, в квартире были обнаружены две женщины, чьи личности устанавливаются.

Кроме того, по данным Telegram-канала Baza, врачи и полиция забрали младенцев из квартиры. СМИ отмечают, что дети были рождены для китайских граждан суррогатными матерями. Из-за ограничений, введенных на фоне коронавируса, младенцев не смогли забрать.

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